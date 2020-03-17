Европейский металлопрокат, металлоконструкции Цена: договорная

Европейский металлопрокат, металлоконструкции Цена: договорная

№ 64079

17 марта 2020 в 12:11

Незнакомец

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Описание товара

Группа компаний «БАЗИССТАЛЬ» является профессиональным и надежным поставщиком широкого ассортимента европейского металлопроката и металлоконструкций стандартов BRITISH, DIN, EN, ASTM, AISI, ASM, которые производится из высококачественного сырья с соблюдением европейских стандартов качества. Компания обеспечивает поставки в сжатые сроки во все страны Таможенного Союза.

Компания ценит каждого клиента, который выбрал нас в качестве поставщика или только думает это сделать!

Адрес:

214013

Смоленск, ул. Воробьева, дом 13, пом. 108

E-mail:

info@basissteel.ru

Телефон:

+7 (499) 3481888

Время работы:

Пн-чт: 8:30-17:30;

Пт: 8:30-16:30

Сайт:

http://basissteel.ru

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