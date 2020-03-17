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Европейский металлопрокат, металлоконструкции

Цена: договорная

Европейский металлопрокат, металлоконструкции

Цена: договорная

  • № 64079
  • 17 марта 2020 в 12:11
  • Незнакомец
  • 36 просмотра
Описание товара

Группа компаний «БАЗИССТАЛЬ» является профессиональным и надежным поставщиком широкого ассортимента европейского металлопроката и металлоконструкций стандартов BRITISH, DIN, EN, ASTM, AISI, ASM, которые производится из высококачественного сырья с соблюдением европейских стандартов качества. Компания обеспечивает поставки в сжатые сроки во все страны Таможенного Союза.
Компания ценит каждого клиента, который выбрал нас в качестве поставщика или только думает это сделать!

Адрес:
214013
Смоленск, ул. Воробьева, дом 13, пом. 108

E-mail:
info@basissteel.ru

Телефон:
+7 (499) 3481888

Время работы:
Пн-чт: 8:30-17:30;
Пт: 8:30-16:30

Сайт:
http://basissteel.ru

Контакты

  • Контактное лицо:

    Луцевия Людмила Брониславовна

  • Телефон:

    +7 (499) 3481888

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