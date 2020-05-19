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ДР-Авто

Цена: договорная

ДР-Авто

Цена: договорная

  • № 67814
  • 19 мая 2020 в 09:13
  • kuzovnoyremontby
  • 24 просмотра
Описание товара

Наш автосервис «ДР-Авто» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП, РКПП, вариаторов и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в срок. Наши мастера меняют масло в коробках передач и запчасти (маховик, полуось, раздатку и др.).

Мы являемся лидерами в области ремонта и замены трансмиссии. Наши опытные мастера производят данную процедуру быстро, качественно и надежно. Произведем работы на любых марках авто: Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Ваз, Вольво, Киа, Лада, Лексус, Мазда, Мерседес, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Субару, Сузуки, Тойота, Фиат, Фольксваген, Форд, Хендай, Хонда, Шевроле, Шкода.

Время работы: Пн-Вс. 9.00-21.00

Адрес: 220006, РБ, г. Минск, ул. Кирова 1

Сайт: https://dr-auto.by/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Пронин Евгений Николаевич

  • Телефон:

    +375291111111

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