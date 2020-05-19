ДР-АвтоЦена: договорная
ДР-Авто
Цена: договорная
- № 67814
- 19 мая 2020 в 09:13
- kuzovnoyremontby
- 24 просмотра
Описание товара
Наш автосервис «ДР-Авто» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП, РКПП, вариаторов и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в срок. Наши мастера меняют масло в коробках передач и запчасти (маховик, полуось, раздатку и др.).
Мы являемся лидерами в области ремонта и замены трансмиссии. Наши опытные мастера производят данную процедуру быстро, качественно и надежно. Произведем работы на любых марках авто: Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Ваз, Вольво, Киа, Лада, Лексус, Мазда, Мерседес, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Субару, Сузуки, Тойота, Фиат, Фольксваген, Форд, Хендай, Хонда, Шевроле, Шкода.
Время работы: Пн-Вс. 9.00-21.00
Адрес: 220006, РБ, г. Минск, ул. Кирова 1
Сайт: https://dr-auto.by/
Контакты
-
Контактное лицо:
Пронин Евгений Николаевич
-
Телефон:
+375291111111
Похожее
ДР-Авто
Наш автосервис «ДР-Авто» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП, РКПП, вариаторов и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в…Просмотреть
АвтоПланета – ремонт выхлопной системы
Наш автосервис специализируется на ремонте глушителей и выхлопной системы. Специалисты «АвтоПланеты» используют современное оборудование для выполнения работ любой сложности. Перечень…Просмотреть
кредит утверждение в 60mins
Гарантированная помощь в получении кредита до $3 000 000. В самые короткие сроки без залогов и предоплат.Работаем со всеми регионами….Просмотреть
Интернет-магазин intrend by
Адрес: 220000 Минск, ул. Уманская, 54, пав. 71 E-mail: support@intrend.by Телефон: +375 29 3391009 Режим работы: Прием заказов – круглосуточно,…Просмотреть
ООО Теплостройинвест
Компания Теплостройинвест взаимодействует напрямую с производителями из Болгарии, Словакии, Чехии, успевшими зарекомендовать себя на международном рынке. Наша компания предоставляет широкий…Просмотреть