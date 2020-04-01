дом хутор с пасекой в стародорожском районеЦена: 4000 руб.
дом хутор с пасекой в стародорожском районе
Цена: 4000 руб.
- № 65367
- 1 апреля 2020 в 16:00
- Незнакомец
- 21 просмотра
Описание товара
дом-хутор в стародорожском районе минской области деревянный 50 тых годов жилой оформлен застрахован 20 соток пчелы 8 семей хозпостройки сад мебель свет печь грубка вода колодец во дворе дорога 1 метр от калитки до жд станции 3 км охотничьи места
Контакты
-
Контактное лицо:
геннадий
-
Телефон:
+375 44 724 55 90
Похожее
дом хутор с пасекой в стародорожском районе
дом-хутор в стародорожском районе минской области деревянный 50 тых годов жилой оформлен застрахован 20 соток пчелы 8 семей хозпостройки сад…Просмотреть
продам квартиру
Продам 3х комнатную квартиру 59,94 м2 по адресу б-р Молодежный 6, отличное расположение, окна выходят на 2 стороны дома, звоните!)Просмотреть
Дача в СТ Спутник, Осиповичское водохронилище
Продаем дачу в СТ Спутник, 300 м до Осиповичского водохранилища, находится в окружении леса, скважина, небольшой домик из оцилиндрованного бруса…Просмотреть
Продам гараж ГСК-14
Продам гараж в ГСК-14. Размер 4,35*6,70. Высота ворот 1,94м. Оштукатурен. Имеется смотровая яма, подвал. Проведен свет. Цена 6500 бел.руб.Просмотреть
продам дачу
Двухэтажный дом площадью 87,9 м. кв, участок 0,0606 га. Имеются гараж, баня, колодец, газ узаконен, электричество. В СТ «Волна» есть…Просмотреть