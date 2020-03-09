Дача в СТ Спутник, Осиповичское водохронилищеЦена: 8000 $
Дача в СТ Спутник, Осиповичское водохронилище
Цена: 8000 $
- № 63640
- 9 марта 2020 в 15:30
- Незнакомец
- 9 просмотра
Описание товара
Продаем дачу в СТ Спутник, 300 м до Осиповичского водохранилища, находится в окружении леса, скважина, небольшой домик из оцилиндрованного бруса ок. 12 кв м, вода заведена в дом, полностью готова для комфортного дачного отдыха.
Контакты
-
Контактное лицо:
Виктория
-
Телефон:
+375(29) 871-39-87
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