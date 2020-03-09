Дача в СТ Спутник, Осиповичское водохронилище Цена: 8000 $

Дача в СТ Спутник, Осиповичское водохронилище Цена: 8000 $

№ 63640

9 марта 2020 в 15:30

Незнакомец

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Описание товара

Продаем дачу в СТ Спутник, 300 м до Осиповичского водохранилища, находится в окружении леса, скважина, небольшой домик из оцилиндрованного бруса ок. 12 кв м, вода заведена в дом, полностью готова для комфортного дачного отдыха.

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