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Цыплята

Цена: 2 руб.

Цыплята

Цена: 2 руб.

  • № 64616
  • 23 марта 2020 в 08:16
  • Незнакомец
  • 22 просмотра
Описание товара

Продам маленьких цыплят от молодых курочек несушек. Очень красивые цыплята, разноцветные, с оперенными лапками, бородкой, есть голошейки. Стоимость одного цыпленка — 2,50копеек. Находимся в районе города Бобруйска.

Контакты

  • Контактное лицо:

    Елена

  • Телефон:

    +375291320925

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