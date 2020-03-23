ЦыплятаЦена: 2 руб.
Цыплята
Цена: 2 руб.
- № 64616
- 23 марта 2020 в 08:16
- Незнакомец
- 22 просмотра
Описание товара
Продам маленьких цыплят от молодых курочек несушек. Очень красивые цыплята, разноцветные, с оперенными лапками, бородкой, есть голошейки. Стоимость одного цыпленка — 2,50копеек. Находимся в районе города Бобруйска.
Контакты
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Контактное лицо:
Елена
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Телефон:
+375291320925
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