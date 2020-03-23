Цыплята Цена: 2 руб.

Цыплята Цена: 2 руб.

№ 64616

23 марта 2020 в 08:16

Незнакомец

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Описание товара

Продам маленьких цыплят от молодых курочек несушек. Очень красивые цыплята, разноцветные, с оперенными лапками, бородкой, есть голошейки. Стоимость одного цыпленка — 2,50копеек. Находимся в районе города Бобруйска.

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