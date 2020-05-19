Чиптюнинг, чип-ключи, отключение иммобилайзера, ремонт эбуЦена: договорная
Чиптюнинг, чип-ключи, отключение иммобилайзера, ремонт эбу
Цена: договорная
- № 67280
- 19 мая 2020 в 09:08
- Незнакомец
- 25 просмотра
Описание товара
Диагностика Autel, Launch, ремонт автоэлектрики, ремонт ЭБУ двигателем, подушками безопасности, блоков иммобилайзера, полное отключение иммобилайзера, копирование автоключей (в том числе с механической нарезкой), прописка новых ключей, восстановление ключей при полной утере. Редактирование прошивки блока управления двигателем: удаление сажевого, катализатора, егр, ошибок из маски и т.д. Сервисные процедуры: сброс информации об ударе в блоках airbag, корректировка показаний приборной панели на «родные» при замене приборной панели, разблокировка магнитол, разблокировка TV в движении, УHП 791215393
Контакты
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Контактное лицо:
Александр
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Телефон:
+375297557989
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