Цемент Д0-500 в мешках 25 кгЦена: договорная
Цемент Д0-500 в мешках 25 кг
Цена: договорная
- № 70044
- 2 июня 2020 в 17:03
- Наташа
- 17 просмотра
Описание товара
Цемент Д0-500 в мешках 25 кг 5.25 оптом от 1 тоны
8(0225) 43-02-02
+37533376-64-65
+37544533-06-93
OOO «Эратехгаз»
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