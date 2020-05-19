Автосервис «РемонтАКПП» выполнит ремонт АКПП, МКПП Цена: договорная

Автосервис «РемонтАКПП» выполнит ремонт АКПП, МКПП Цена: договорная

№ 67670

19 мая 2020 в 09:10

remontakppby

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Описание товара

Наш автосервис «РемонтАКПП» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в срок. Наши мастера меняют масло в коробках передач, бесплатно консультируют о правилах ухода за автоматами и преселективными трансмиссиями.

Залог долговечности трансмиссии – внимательность автовладельца. Если владелец авто пренебрегает своевременным проведением ТО, халатно относится к состоянию узлов агрегата, то трансмиссия быстро выходит из строя и ремонт АКПП обходится дорого.

Мы являемся лидерами в области ремонта трансмиссии. Наши опытные мастера производят данную процедуру быстро, качественно и надежно. Произведем работы на любых марках авто: Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Ваз, Вольво, Киа, Лада, Лексус, Мазда, Мерседес, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Субару, Сузуки, Тойота, Фиат, Фольксваген, Форд, Хендай, Хонда, Шевроле, Шкода.

Сайт: https://remont-akpp.by/

Время работы: ПН-ПТ: 9.00-21.00 СБ-ВС: выходной

Адрес: 220031, РБ, г. Минск, ул. Борисовская, 39

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