Автосервис «РемонтАКПП» выполнит ремонт АКПП, МКППЦена: договорная
Автосервис «РемонтАКПП» выполнит ремонт АКПП, МКПП
Цена: договорная
- № 67670
- 19 мая 2020 в 09:10
- remontakppby
- 23 просмотра
Описание товара
Наш автосервис «РемонтАКПП» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в срок. Наши мастера меняют масло в коробках передач, бесплатно консультируют о правилах ухода за автоматами и преселективными трансмиссиями.
Залог долговечности трансмиссии – внимательность автовладельца. Если владелец авто пренебрегает своевременным проведением ТО, халатно относится к состоянию узлов агрегата, то трансмиссия быстро выходит из строя и ремонт АКПП обходится дорого.
Мы являемся лидерами в области ремонта трансмиссии. Наши опытные мастера производят данную процедуру быстро, качественно и надежно. Произведем работы на любых марках авто: Альфа Ромео, Ауди, БМВ, Ваз, Вольво, Киа, Лада, Лексус, Мазда, Мерседес, Мицубиси, Ниссан, Опель, Пежо, Рено, Сеат, Ситроен, Субару, Сузуки, Тойота, Фиат, Фольксваген, Форд, Хендай, Хонда, Шевроле, Шкода.
Сайт: https://remont-akpp.by/
Время работы: ПН-ПТ: 9.00-21.00 СБ-ВС: выходной
Адрес: 220031, РБ, г. Минск, ул. Борисовская, 39
Контакты
-
Контактное лицо:
Васнецов Роман Иванович
-
Телефон:
+375 33 1999999
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