Автосервис «КузовнойРемонт»Цена: договорная
Автосервис «КузовнойРемонт»
Цена: договорная
- № 67668
- 19 мая 2020 в 09:10
- kuzovnoyremontby
- 25 просмотра
Описание товара
Наш автосервис «КузовнойРемонт» качественно выполнит покраску и полировку автомобиля, замену деталей и кузовной ремонт в Минске по выгодным ценам и точно в срок.
Мы — команда профессионалов. На все работы даем гарантию. Спорные моменты решаем оперативно. У нас отдельный кузовной цех с профессиональным оборудованием, инструментами, расходными материалами. Работы проводим только в профессиональной итальянской покрасочной камере с сушкой.
Сайт: https://kuzovnoy-remont.by/
Время работы: ПН-СБ 10.00-21.00
Адрес: 220007, РБ, г. Минск, ул. Московская, 37
Производим любой кузовной ремонт в Минске. Покраска деталей: бампера, крыла, капота, багажника, крыши и тд. Покраска кузова автомобиля целиком. Подбор цвета, подбор типа краски. Возможные варианты покраски автомобиля: металлик, перламутр, матовый и тд.
Контакты
-
Контактное лицо:
Крупенин Виктор Иванович
-
Телефон:
+375 33 633 90 33
Похожее
Деньги в долг Бобруйск 8О29-546ОО62
Деньги в долг в Бобруйске 8О29-546ОО62 под низкие проценты Могилев Горки Осиповичи Кричев и города Беларуси. Взять деньги срочно взаймы…Просмотреть
Автосервис «РемонтАКПП» выполнит ремонт АКПП, МКПП
Наш автосервис «РемонтАКПП» качественно выполнит ремонт АКПП, МКПП и сцепления в Минске по выгодным ценам и точно в срок. Наши…Просмотреть
Автосервис «КузовнойРемонт»
Наш автосервис «КузовнойРемонт» качественно выполнит покраску и полировку автомобиля, замену деталей и кузовной ремонт в Минске по выгодным ценам и…Просмотреть
Чиптюнинг, чип-ключи, отключение иммобилайзера, ремонт эбу
Диагностика Autel, Launch, ремонт автоэлектрики, ремонт ЭБУ двигателем, подушками безопасности, блоков иммобилайзера, полное отключение иммобилайзера, копирование автоключей (в том числе…Просмотреть
Окажем услугу эвакуатора по Минску и РБ.
Услуги эвакуатора круглосуточно, по Минску и РБ. Опытные специалисты, с опытом работы погрузят и разгрузят аккуратно автомобиль. Доставка автомобиля на…Просмотреть