Автосервис «КузовнойРемонт» Цена: договорная

Автосервис «КузовнойРемонт» Цена: договорная

№ 67668

19 мая 2020 в 09:10

kuzovnoyremontby

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Описание товара

Наш автосервис «КузовнойРемонт» качественно выполнит покраску и полировку автомобиля, замену деталей и кузовной ремонт в Минске по выгодным ценам и точно в срок.

Мы — команда профессионалов. На все работы даем гарантию. Спорные моменты решаем оперативно. У нас отдельный кузовной цех с профессиональным оборудованием, инструментами, расходными материалами. Работы проводим только в профессиональной итальянской покрасочной камере с сушкой.

Сайт: https://kuzovnoy-remont.by/

Время работы: ПН-СБ 10.00-21.00

Адрес: 220007, РБ, г. Минск, ул. Московская, 37

Производим любой кузовной ремонт в Минске. Покраска деталей: бампера, крыла, капота, багажника, крыши и тд. Покраска кузова автомобиля целиком. Подбор цвета, подбор типа краски. Возможные варианты покраски автомобиля: металлик, перламутр, матовый и тд.

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