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АвтоПланета – ремонт выхлопной системы

Цена: договорная

АвтоПланета – ремонт выхлопной системы

Цена: договорная

  • № 68027
  • 19 мая 2020 в 09:13
  • autoplanetaby
  • 24 просмотра
Описание товара

Наш автосервис специализируется на ремонте глушителей и выхлопной системы.
Специалисты «АвтоПланеты» используют современное оборудование для выполнения работ любой сложности.
Перечень работ по замене и ремонту глушителя и выхлопной системы автомобиля:
• тюнинг выхлопной трубы;
• диагностика глушителей;
• замена и установка глушителей;
• ремонт и сварка глушителей;
• замена лямбда-зонда;
• установка насадок на глушитель;
• сварка и ремонт коллекторов;
• удаление сажевого фильтра;
• удаление катализатора и др.

Адрес: 220030, РБ, Минск, ул. К.Маркса, 50

Время работы:
Пн-Пт: 08:00-18:00
Сб-Вс: 10:00-17:00

Сайт: https://autoplaneta.by/

Контакты

  • Контактное лицо:

    Стражев Вячеслав Олегович

  • Телефон:

    +375258315958

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