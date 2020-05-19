АвтоПланета – ремонт выхлопной системыЦена: договорная
АвтоПланета – ремонт выхлопной системы
Цена: договорная
- № 68027
- 19 мая 2020 в 09:13
- autoplanetaby
- 24 просмотра
Описание товара
Наш автосервис специализируется на ремонте глушителей и выхлопной системы.
Специалисты «АвтоПланеты» используют современное оборудование для выполнения работ любой сложности.
Перечень работ по замене и ремонту глушителя и выхлопной системы автомобиля:
• тюнинг выхлопной трубы;
• диагностика глушителей;
• замена и установка глушителей;
• ремонт и сварка глушителей;
• замена лямбда-зонда;
• установка насадок на глушитель;
• сварка и ремонт коллекторов;
• удаление сажевого фильтра;
• удаление катализатора и др.
Адрес: 220030, РБ, Минск, ул. К.Маркса, 50
Время работы:
Пн-Пт: 08:00-18:00
Сб-Вс: 10:00-17:00
Сайт: https://autoplaneta.by/
Контакты
-
Контактное лицо:
Стражев Вячеслав Олегович
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Телефон:
+375258315958
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