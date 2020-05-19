АвтоПланета – ремонт выхлопной системы Цена: договорная

АвтоПланета – ремонт выхлопной системы Цена: договорная

№ 68027

19 мая 2020 в 09:13

autoplanetaby

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Описание товара

Наш автосервис специализируется на ремонте глушителей и выхлопной системы.

Специалисты «АвтоПланеты» используют современное оборудование для выполнения работ любой сложности.

Перечень работ по замене и ремонту глушителя и выхлопной системы автомобиля:

• тюнинг выхлопной трубы;

• диагностика глушителей;

• замена и установка глушителей;

• ремонт и сварка глушителей;

• замена лямбда-зонда;

• установка насадок на глушитель;

• сварка и ремонт коллекторов;

• удаление сажевого фильтра;

• удаление катализатора и др.

Адрес: 220030, РБ, Минск, ул. К.Маркса, 50

Время работы:

Пн-Пт: 08:00-18:00

Сб-Вс: 10:00-17:00

Сайт: https://autoplaneta.by/

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