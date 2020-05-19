0
0

Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Авто5

Цена: договорная

Авто5

Цена: договорная

  • № 67414
  • 19 мая 2020 в 09:09
  • avto5
  • 25 просмотра
Описание товара

Авто5 — предлагает для своих клиентов максимально полный спектр услуг (ремонт глушителей и катализаторов, тюнингу) по работам с системой выпуска отработавших газов.
Мы используем в работе только самое современное и самое эффективное оборудование. Быстрые и качественные ремонтные услуги — вот наше кредо с момента основания.
У нас решаются любые проблемы с выхлопной системой, от простых до нестандартных.

Адрес физический: 220036, РБ, г. Минск, ул. Волоха, 30

Сайт: https://avto5.by/

Режим и время работы: ПН-СБ 9:00-20:00

Контакты

  • Телефон:

    +375298764732

Похожее

Продам велосипед
Продам велосипед

Продам детский велосипед. 110 руб. Торг..

Просмотреть
Продам велосипед
Продам велосипед

Продам складной велосипед STELS pilot, в хорошем состоянии. 160 рублей. Торг..

Просмотреть
Авто5

Авто5 — предлагает для своих клиентов максимально полный спектр услуг (ремонт глушителей и катализаторов, тюнингу) по работам с системой выпуска…

Просмотреть
Ford Mondeo 1999г. 1.8 TDI

Продам Ford Mondeo 1. 8 TDI, 1999г. по запчастям, наличие уточнять по телефону.

Просмотреть
Развал-схождение, шиномонтаж, автоэлектрика, ремонт АКПП, ди
Развал-схождение, шиномонтаж, автоэлектрика, ремонт АКПП, ди

Развал-схождение 3D стенд (легковые автомобили до 24 радиуса и все микроавтобусы – Maxi база/высота ворот 4 м), шиномонтаж, компьютерная диагностика,…

Просмотреть
Подписаться на bobrlife.by