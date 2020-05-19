Авто5Цена: договорная
Авто5
Цена: договорная
- № 67414
- 19 мая 2020 в 09:09
- avto5
- 25 просмотра
Описание товара
Авто5 — предлагает для своих клиентов максимально полный спектр услуг (ремонт глушителей и катализаторов, тюнингу) по работам с системой выпуска отработавших газов.
Мы используем в работе только самое современное и самое эффективное оборудование. Быстрые и качественные ремонтные услуги — вот наше кредо с момента основания.
У нас решаются любые проблемы с выхлопной системой, от простых до нестандартных.
Адрес физический: 220036, РБ, г. Минск, ул. Волоха, 30
Сайт: https://avto5.by/
Режим и время работы: ПН-СБ 9:00-20:00
Контакты
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Телефон:
+375298764732
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