Авто5 Цена: договорная

Авто5 Цена: договорная

№ 67414

19 мая 2020 в 09:09

avto5

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Описание товара

Авто5 — предлагает для своих клиентов максимально полный спектр услуг (ремонт глушителей и катализаторов, тюнингу) по работам с системой выпуска отработавших газов.

Мы используем в работе только самое современное и самое эффективное оборудование. Быстрые и качественные ремонтные услуги — вот наше кредо с момента основания.

У нас решаются любые проблемы с выхлопной системой, от простых до нестандартных.

Адрес физический: 220036, РБ, г. Минск, ул. Волоха, 30

Сайт: https://avto5.by/

Режим и время работы: ПН-СБ 9:00-20:00

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