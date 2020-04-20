Аренда оборудования для синхронного переводаЦена: 7 руб.
Аренда оборудования для синхронного перевода
Цена: 7 руб.
- № 66696
- 20 апреля 2020 в 08:42
- Незнакомец
- 6 просмотра
Описание товара
Компания «Радиогид» осущесвляет услуги по синхронному переводу: синхронные переводчики и оборудование для перевода. Также оказывает комплекс услуг по техническому обеспечению мероприятий: звук, видеооборудование, система для интерактивного голосования.
https://radiogid.by/translation-equipment
Контакты
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Контактное лицо:
Максим
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Телефон:
+375295254755
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