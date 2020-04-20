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Аренда оборудования для синхронного перевода

Цена: 7 руб.

Аренда оборудования для синхронного перевода

Цена: 7 руб.

  • № 66696
  • 20 апреля 2020 в 08:42
  • Незнакомец
  • 6 просмотра
Описание товара

Компания «Радиогид» осущесвляет услуги по синхронному переводу: синхронные переводчики и оборудование для перевода. Также оказывает комплекс услуг по техническому обеспечению мероприятий: звук, видеооборудование, система для интерактивного голосования.
https://radiogid.by/translation-equipment

Контакты

  • Контактное лицо:

    Максим

  • Телефон:

    +375295254755

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