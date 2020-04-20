Аренда оборудования для синхронного перевода Цена: 7 руб.

Аренда оборудования для синхронного перевода Цена: 7 руб.

№ 66696

20 апреля 2020 в 08:42

Незнакомец

6 просмотра

Описание товара

Компания «Радиогид» осущесвляет услуги по синхронному переводу: синхронные переводчики и оборудование для перевода. Также оказывает комплекс услуг по техническому обеспечению мероприятий: звук, видеооборудование, система для интерактивного голосования.

https://radiogid.by/translation-equipment

Контакты