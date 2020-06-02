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Всё для сварочных работ

Цена: договорная

Всё для сварочных работ

Цена: договорная

  • № 70042
  • 2 июня 2020 в 17:00
  • Наташа
  • 18 просмотра
Описание товара

ООО»Эратехгаз» предлогает в широком ассортименте:
Углекислота 18.00 рублей обмен-замена баллона.
Кислород 14.00 рублей
Аргон 26.00 рублей
Сварочная смесь 22.00 рублей
Ацетилен
МАФ
Гелий
Азот
Фреон в широком ассортименте,оптом и в розницу.
Всё для сварочных работ.
Сварочные аппараты.
80225 43-02-02
8033376-64-65
8044533-06-93

OOO «Эратехгаз»

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